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Приметы и советы

Эксперты рассказали, почему жилье становится источником стресса

Лейла Алиева
Общество
Эксперты рассказали, почему жилье становится источником стресса
Фото: Pexels

Издающая повышенный шум бытовая техника, неисправные осветительные приборы и чрезмерно яркий дизайн интерьера становятся источниками дополнительного стресса в квартире. Об этом рассказали опрошенные РИА Недвижимостью эксперты.

По словам члена Союза охраны психического здоровья Михаила Хорса, если человек в целом находится в спокойном состоянии, то никакие приборы, шум от соседей или с улицы не вызовут у него стресс. Однако если он эмоционально вымотан, то даже звуки холодильника выведут человека из себя.

Согласно нормам, в дневное время допускается 40 децибел шума в жилых комнатах, а ночью — не больше 30, добавила эксперт направления «Дом» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Анна Макина. Так, нарушать спокойствие в случае неисправности могут такие приборы, как холодильник, морозильник, осушитель, увлажнитель и мойка воздуха, мощный ноутбук и системный блок ПК под нагрузкой, а также стиральная машина.

Кроме того, дополнительным источником стресса в квартире может стать чрезмерная нагрузка на глаза, так называемый световой шум, которую создают некоторые бытовые приборы, передает РИА Новости.

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Жилье Стресс Психология
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