Эрдоган может встретиться с Путиным в среду на саммите в Астане

Фото: Администрация президента РФ

Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в среду, 12 октября, в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в столице Казахстана. Об этом во вторник, 11 октября, сообщило агентство «Франс Пресс».

— В среду в Астане на полях регионального саммита в столице Казахстана президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, — говорится в сообщении.

На этой неделе российский лидер планирует отправиться в Астану для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Кроме того, Путин собирается провести ряд двусторонних встреч, передает РИА Новости.

До этого председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель выступил с предложением провести переговоры между Россией и четырьмя странами Запада в Стамбуле. По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе и достичь решения ряда международных проблем.

Колумнист газеты Milliyet Озай Шендир ранее написал, что Турция собирается организовать переговоры России и Запада относительно Украины.