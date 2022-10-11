В МИД Франции рассказали о дальнейших отношениях с Россией

Фото: Пресс-служба Совфеда

Франция находит важным сохранять возможность диалога с Россией и является противником попыток изоляции Москвы. Об этом заявила глава французского дипломатического ведомства Катрин Колонна.

— Важно иметь канал связи с Владимиром Путиным, — отметила она.

По словам министра, изоляция РФ является худшим политическим сценарием. Она добавила, что благодаря сохранению контактов удалось направить миссию Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую атомную электростанцию.

Дипломат подчеркнула, что Россия останется соседом Франции, однако Париж не прекратит поставки оружия Украине, сообщает телеканал BFMTV.

Накануне в пресс-службе Пентагона сообщили, что представители военных ведомств США, Франции, Германии и Великобритании обсудили поддержку Украины. Отмечается, что главы делегаций в преддверии встречи министров обороны стран НАТО обсудили широкий спектр вызовов безопасности для альянса. Представители на встрече подчеркнули важность единства и уверили в поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности.