Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Актер Остин Стокер умер в свой 92-й день рождения

Лейла Алиева
Общество
Актер Остин Стокер умер в свой 92-й день рождения
Фото: Florida Supercon / CC BY 2.0

Американский актер Остин Стокер скончался в свой день рождения, 7 октября, в возрасте 92-х лет. Об этом сообщила его жена изданию Deadline.

Актер умер по причине почечной недостаточности. В день смерти рядом с ним находились его близкие.

Стокер начал свою актерскую карьеру еще в 11 лет, а в 16 он стал частью театральной труппы The Whitehall Players. Еще через четыре года отправился в Нью-Йорк и присоединился к танцевальной команде Holder Dance Company.

В телесериалах актер начал сниматься в 1969-м, когда исполнил одну из ролей в проекте Mod Squad. Также он снимался в таких кинолентах, как «Школа ужасов» и «Битва за планету обезьян», а самой важной работой является криминальный боевик «Нападение на 13-й участок» Джона Карпентера, где Стокер сыграл лейтенанта Калифорнийского дорожного патруля Итана Бишопа.

Смерть США Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Александр Лосото
Александр Лосото

Как снизить цены на здоровье

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Все мнения
О проекте