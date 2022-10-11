Актер Остин Стокер умер в свой 92-й день рождения

Фото: Florida Supercon / CC BY 2.0

Американский актер Остин Стокер скончался в свой день рождения, 7 октября, в возрасте 92-х лет. Об этом сообщила его жена изданию Deadline.

Актер умер по причине почечной недостаточности. В день смерти рядом с ним находились его близкие.

Стокер начал свою актерскую карьеру еще в 11 лет, а в 16 он стал частью театральной труппы The Whitehall Players. Еще через четыре года отправился в Нью-Йорк и присоединился к танцевальной команде Holder Dance Company.

В телесериалах актер начал сниматься в 1969-м, когда исполнил одну из ролей в проекте Mod Squad. Также он снимался в таких кинолентах, как «Школа ужасов» и «Битва за планету обезьян», а самой важной работой является криминальный боевик «Нападение на 13-й участок» Джона Карпентера, где Стокер сыграл лейтенанта Калифорнийского дорожного патруля Итана Бишопа.