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Эксперт спрогнозировал 30-процентное снижение цен на недвижимость в России

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт спрогнозировал 30-процентное снижение цен на недвижимость в России
Фото: Pixabay

Цены на недвижимость во всех регионах России снижаются с апреля текущего года, эта тенденция в ближайшее время сохранится, квартиры могут подешеветь еще почти на треть. Такое мнение высказал вице-президент Гильдии риелторов России по недвижимости Константин Апрелев.

Эксперт пояснил, что снижение цен обусловлено несколькими причинами. Во-первых, в первые два года пандемии, когда действовали низкие ипотечные ставки, квартиры резко подорожали. И спрос ожидаемо стал падать, а следом и цена. Кроме того, спрос снизился из-за возрастающей геополитической неопределенности.

Апрелев также добавил, что ожидается дальнейшее ужесточение кредитной политики Центробанка, что сделает ипотеку менее доступной и еще сильнее снизит спрос.

— Я думаю, что из-за этих факторов тренд на снижение цен на недвижимость останется устойчивым. Недвижимость будет дешеветь во всех регионах России еще минимум на 15, а максимум — на 30 процентов, — сказал Апрелев в комментарии «Радио 1».

Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ оказались лидерами федерального рейтинга по доступности семейной ипотеки в 2021 году, передает Nation news.

Покупка и продажа недвижимости могут сопровождаться большим риском потери денежных средств. Юрист Дмитрий Кваша рассказал «Вечерней Москве», как выбрать надежного риелтора и на что обратить внимание при подписании документов.

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