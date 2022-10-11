Двух краснокнижных лесных котят-сирот выхаживают в Приморье

Фото: t.me/siberiantiger_center

В Приморье специалисты пытаются спасти двух детенышей дальневосточного лесного кота, которые потеряли родителей. Об этом сообщили в центре реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО «Центр «Тигр»).

— Сегодня мы столкнулись с очень необычной ситуацией — в Центр доставили двух дальневосточных лесных котят. Но загвоздка состоит в том, что им еще нет и месяца! — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что детеныши находятся на молочном вскармливании, хотя обычно к этому времени года эти животные в дикой природе уже становятся самостоятельными.

Уточняется, что малышей обнаружили местные жители. Они в течение нескольких дней наблюдали, не вернется ли к котятам мама. После этого детенышей доставили в центр.

По словам специалистов, они приложат усилия, чтобы вырастить котят до того возраста, когда они смогут жить самостоятельно, передает Telegram-канал центра.

До этого сообщалось, что в Химках кошке по кличке Муся выдали бейджик, на котором написано, что животное работает в мясном отделе крытого рынка на Юбилейном проспекте. На табличке, помимо имени, также есть номер телефона. Бейджик Мусе выдал владелец рынка. Событие умилило местных жителей.