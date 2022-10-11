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«Это цинично»: в Германии раскрыли план Запада по разорению России

Анастасия Колоскова
Политика
«Это цинично»: в Германии раскрыли план Запада по разорению России
Фото: Pixabay

Разорение России является одной из главных целей западных стран. Об этом заявила депутат Бундестага Севим Дагделен.

— Западная стратегия глупа и безответственна по двум причинам. Во-первых, с каждым днем ​​и с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы. Во-вторых, это просто цинично, — убеждена парламентарий.

По ее мнению, НАТО во главе с ФРГ делает все для того, чтобы примирение Москвы и Киева не произошло. Дагделен отметила, что попытки Запада «загубить» экономику России по факту приводят к страданиям миллионов европейцев. При этом, по ее словам, на кону оказалось немецкое производство, которое базировалось на дешевых и надежных поставках российского топлива.

Депутат также признала, что, вопреки усилиям Соединенных Штатов и Евросоюза, президент России Владимир Путин не стал изгоем на международной арене.

— Мир не хочет осуждать Россию за конфликт на Украине, — добавила Дагделен.

Она подчеркнула, что многие страны, напротив, обвиняют Запад в эскалации и двойных стандартах, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что почти семь тысяч человек вышли на протесты более чем в 15 городах восточной части Германии. В Шверине и Нойбранденбурге жители требовали доступную для населения энергетическую политику, мирные переговоры, отмену антироссийских санкций, а также прекращение поставок вооружений Украине.

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