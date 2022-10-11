Отечественные производители продуктов призвали ослабить требования к сроку годности

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Ассоциация «Руспродсоюз» обратилась в Минпромторг с просьбой рекомендовать ретейлерам смягчить требования к сроку годности продуктов. Об этом стало известно во вторник, 11 октября.

«Руспродсоюз», в который входят такие компании, как «Мистраль», «Трейдинг», «Дымов» и «Макфа», считает необходимым прибегнуть к мерам по установке минимального порога остаточного срока годности в 45 процентов для товаров годностью от года и выше, а для продуктов, сохраняемых свежесть до 12 месяцев, — в 50 процентов.

Как уточняется, многие торговые сети не принимают товар со сроком 730 дней — начиная с 439-го дня до его окончания. При этом средний срок продажи продуктов длительного хранения в рознице составляет около 50 дней.

Представители ассоциации пояснили, что зачастую производители и поставщики встречаются с практикой хаотичного всплеска заказов со стороны ретейлеров. Вместе с тем запас товаров, который лежит на складах, не соответствует требованиям торговых сетей.

В связи с этим поставщики сталкиваются со штрафами из-за недопоставки товаров. Кроме того, часто приходится прибегать к утилизации продуктов с хорошими потребительскими качествами, передает «Коммерсант».

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