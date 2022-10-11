Фото: СК РФ

Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех человек, сообщил представитель экстренных служб во вторник, 11 октября.

По словам источника, среди погибших числится судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов.

— По имеющимся данным, количество погибших выросло до четырех человек. Среди них оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов, — сказал представитель служб ТАСС.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия случилось частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры РФ. По его словам, произошедшее на мосту является терактом, который организовали спецслужбы Украины.

«Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста.