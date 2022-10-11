Премьер Венгрии Орбан назвал главное условие перемирия на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мира на Украине можно достичь только путем переговоров России и США. Об этом во вторник, 11 октября, сообщило немецкое издание Сicero.

— Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между Вашингтоном и Москвой. Тот, кто думает, что этот конфликт будет завершен путем российско-украинских переговоров, не живет в этом мире. Реальность выглядит иначе, — подчеркнул Орбан.

Он также добавил, что не считает президента США Джо Байдена подходящим переговорщиком со стороны Вашингтона. Как объяснил венгерский премьер, агрессивная риторика действующего президента Соединенных Штатов в адрес Кремля «зашла слишком далеко». По мнению Орбана, лучшим кандидатом на эту роль мог бы стать Дональд Трамп.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что решение конфликта на Украине должно быть достигнуто дипломатическим путем. Однако он отметил, что в Вашингтоне не видят серьезных намерений со стороны России вести переговоры с Украиной.