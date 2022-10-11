Эксперт Журавлев заявил о нанесении колоссального ущерба энергосистеме Украины

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Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев во вторник, 11 октября, оценил последствия массированных ударов высокоточным оружием, которые нанесли Вооруженные силы Российской Федерации по военным объектам управления и по энергообъектам в разных регионах Украины.

— Удар по энергосистеме Украины был всеобъемлющим. Практически досталось всей стране, — отметил Журавлев.

Среди основных последствий для страны Журавлев назвал прекращение экспорта, потому как это один из важнейших источников валюты. Также нанесен удар по промышленности страны, которая не может функционировать без энергетики.

Также эксперт отметил, что сильно изменится жизнь украинских граждан.

— Без электроэнергии нарушается работа всей инженерной инфраструктуры города, вся жизнь на бытовом уровне. Начиная от канализационных сетей и до продуктового обеспечения — морозильных камер в магазинах или холодильников в жилых домах, — передает слова Журавлева РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что Москва планирует достигать поставленных целей по Украине результативно и эффективно.