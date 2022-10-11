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Приметы и советы

Клишас заявил, что пользователи соцсетей Meta не нарушают закон

Георгий Соланович
Общество
Клишас заявил, что пользователи соцсетей Meta не нарушают закон
Фото: Вечерняя Москва

Пользователи социальных сетей, принадлежащих компании Meta*, не нарушают закон, решение внести корпорацию в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию. Об этом сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас во вторник, 11 октября.

— Решение Росфинмониторинга о внесении Meta в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соцсетей Meta, пользователи продуктов Meta закон не нарушают. Правовая ситуация никак не изменилась с момента вынесения решения судом в отношении продуктов Meta, — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в отношении WhatsApp** «никаких ограничений нет».

По данным Интерфакс, Росфинмониторинг 11 октября внес Meta в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. По закону банки обязаны заморозить средства граждан и организаций из перечня федеральной службы. Помимо этого, кредитные организации должны прекращать их обслуживание.

Накануне сообщалось, что разработчики WhatsApp* тестируют новую функцию, позволяющую создавать групповые чаты с 1024 участниками, что в два раза больше, чем сейчас. Обновленная программа будет доступна для мобильных гаджетов системы iOS и Android. Сроков выпуска обновленной версии мессенджера пока нет.

*Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

**Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

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