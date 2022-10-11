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Grayzone: Разведка Британии в апреле составила план по уничтожению Крымского моста

Георгий Соланович
В мире
Grayzone: Разведка Британии в апреле составила план по уничтожению Крымского моста
Фото: shutterstock

Разведка Великобритании в апреле этого года составила план по уничтожению Крымского моста. Об этом сообщил портал Grayzone со ссылкой на предоставленные анонимным источником документы.

— Grayzone получил презентацию за апрель 2022 года, составленную для высокопоставленных сотрудников британской разведки. В ней подробно излагается план подрыва Керченского (Крымского — прим. «ВМ») моста... при участии специально подготовленных украинских солдат, — говорится в материале.

По данным портала, план был составлен военным Хью Уордом по запросу сотрудника разведки Британии и советника генсека НАТО Криса Донелли. Подрыв Крымского моста, отмечается в документе, должен был помочь Украине «создавать угрозу Военно-морским силам России» в Черном море.

Мост предлагалось уничтожить путем ударов крылатыми ракетами по опорам центральной арки конструкции. Другой план предполагал подрыв мин, установленных на опоры.

Киев, утверждают в Grayzone, мог получить разработки британской разведки через главу Минобороны Литвы Аудрюса Буткявичюса, который получил документ от Донелли, передает РИА Новости.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате случившегося произошло частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста.

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