Музей транспорта Москвы отреставрирует пять ретрометровагонов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Новорязанская улица, 27с1 Карта всех событий

До конца 2024 года для Музея транспорта Москвы будут отреставрированы пять ретрометровагонов. Об этом во вторник, 11 октября, сообщили в пресс-службе музея.

— В июне 2022 года Музей транспорта Москвы объявил о партнерстве с компаниями «Трансмашхолдинг» и «Метровагонмаш». Благодаря поддержке компаний музей отреставрирует пять ретрометровагонов, служивших городу. — говорится в пресс-службе.

Как уточняется, сейчас в работе у реставраторов музея находятся вагоны, когда-то каждый день перевозившие пассажиров Московского метрополитена — «Еж3» и 81-717, выпущенные в 1977 и 1983 годах, соответственно.

Отмечается, что в конце 2024 года «Еж3» и 81-717 вместе с другими вагонами займут место в постоянной экспозиции музея в гараже Мельникова на улице Новорязанской в доме 27. По словам представителей пресс-службы музея, их установят на минус первом уровне, который целиком будет посвящен истории появления, развития и перспективам Московского метрополитена, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на Кольцевую линию столичного метро вышел первый поезд «Москва-2020» с улучшенной линейной навигацией.