Музей транспорта Москвы отреставрирует пять ретрометровагонов

До конца 2024 года для Музея транспорта Москвы будут отреставрированы пять ретрометровагонов. Об этом во вторник, 11 октября, сообщили в пресс-службе музея.
— В июне 2022 года Музей транспорта Москвы объявил о партнерстве с компаниями «Трансмашхолдинг» и «Метровагонмаш». Благодаря поддержке компаний музей отреставрирует пять ретрометровагонов, служивших городу. — говорится в пресс-службе.
Как уточняется, сейчас в работе у реставраторов музея находятся вагоны, когда-то каждый день перевозившие пассажиров Московского метрополитена — «Еж3» и 81-717, выпущенные в 1977 и 1983 годах, соответственно.
Отмечается, что в конце 2024 года «Еж3» и 81-717 вместе с другими вагонами займут место в постоянной экспозиции музея в гараже Мельникова на улице Новорязанской в доме 27. По словам представителей пресс-службы музея, их установят на минус первом уровне, который целиком будет посвящен истории появления, развития и перспективам Московского метрополитена, передает агентство городских новостей «Москва».
До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на Кольцевую линию столичного метро вышел первый поезд «Москва-2020» с улучшенной линейной навигацией.