Маск заявил, что не обсуждал тему Украины с Путиным

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Американский предприниматель Илон Маск опроверг информацию СМИ о том, что он общался с президентом России Владимиром Путиным перед публикацией своих недавних постов в Twitter на тему Украины. Об этом бизнесмен написал в своем блоге в социальной сети.

— Нет. Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой тогда был космос, — заявил Маск.

До этого издание Vice сообщило, что предприниматель мог беседовать с Путиным на тему Украины перед тем, как опубликовать в Twitter свои посты. В этих публикациях основатель SpaceX назвал варианты разрешения конфликта на Украине. По мнению предпринимателя, необходимо еще раз провести референдумы в Донбассе под наблюдением специалистов из ООН, сохранить Крым «формальной частью России» и закрепить за Украиной нейтральный статус.

Также Маск констатировал, что большинство населения ряда регионов на востоке Украины составляют русские, которые отдают предпочтение России.

Позже американского предпринимателя раскритиковала украинская пресса, заявив, что Маск пытается строить из себя «эксперта по Украине», в чем «колоссальную роль» играют «гордость и тщеславие» миллиардера.