В Белом доме заявили, что США не будут оправлять своих военных на Украину

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Соединенные Штаты не ищут конфликта с Россией и не будут отправлять своих солдат на Украину, об этом уже говорил президент Америки Джо Байден, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби во вторник, 11 октября.

— Мы не стремимся к конфликту с Россией, и президент Джо Байден обозначил это предельно четко... Наша позиция в данном вопросе (отправке солдат на Украину — прим. «ВМ») не изменилась... Никто не хочет, чтобы данный конфликт перерос в ядерное измерение, и мы не видим причин для этого, — сказал Кирби на брифинге.

Он также подчеркнул, что ядерный конфликт означает катастрофу для всех сторон, в том числе для России. При этом, по словам представителя администрации США, Вашингтон не видит указаний на то, что Москва готовится применить ядерное или другое оружие массового поражения, передает РИА Новости.

2 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование ядерного оружия в ходе конфликта на Украине может полностью изменить всю суть и природу происходящего.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что Россия применит ядерное оружие в случае угрозы стране и ее союзникам. Он добавил, что одним из ключевых моментов политики является предотвращение размещения ядерного оружия у «враждебных соседей».