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В Госдуме заявили об отсутствии этапов мобилизации

Евгений Жуков
Общество
В Госдуме заявили об отсутствии этапов мобилизации
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова властей Курской и Ростовской областей о выполнении «первого этапа мобилизации» и начале «второго этапа». Об этом стало известно во вторник, 11 октября

По словам Швыткина, высказывания глав российских регионов о начале «вторых» этапов частичной мобилизации не имеют под собой оснований.

— Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то выполнил «первый этап» или перешел ко «второму этапу», говорить тоже не приходится. Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс. И ни на какие этапы он не делится, — передает слова зампреда комитета Госдумы по обороне издание «Парламентская газета».

При этом Швыткин отметил, что для каждого субъекта Федерации существует индивидуальный мобилизационный план, который некоторые регионы выполнили, а другие продолжают выполнять.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

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