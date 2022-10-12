Минэнерго Украины: Удары РФ повредили около трети энергообъектов страны

Фото: Минобороны РФ

За последние два дня обстрелов со стороны России энергетическая инфраструктура Украины пострадала на 30 процентов. Об этом в среду, 12 октября, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

— Мы считаем, что что-то около 30 процентов энергетической инфраструктуры было поражено, — передает его словам РИА Новости.

Недавно президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.

11 октября Минобороны РФ сообщило, что российская армия снова нанесла массированные удары по объектам ВСУ. Мощные взрывы в этот день прогремели в украинских городах Ровно и Кривой Рог. Также сообщалось о взрывах в Одесской и Винницкой областях Украины, а также в Николаевской и Запорожской областях.