Российская армия контролирует стратегическую трассу на севере ЛНР

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Российские военные полностью контролируют важную стратегическую трассу Кременная — Сватово на севере Луганской народной республики (ЛНР). Об этом стало известно в среду, 12 октября.

Украинские диверсанты не раз пытались определить участки для прорыва линии обороны российских войск на севере ЛНР, проходящей вдоль трассы.

Все попытки ВСУ перерезать дорогу, соединяющую два города, преследуют цель усложнить оперативную переброску резервов, техники и доставку боеприпасов гарнизонам ВС РФ, обороняющим Сватово и Кременную, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что украинские войска понесли тяжелые потери в районе села Торское в Луганской народной республике. Артиллерия и разведывательные подразделения совместными действиями нанесли серьезный урон противнику.

Недавно президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.