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Байден заявил, что не будет обсуждать с Россией контроль над бывшими частями Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Байден заявил, что не будет обсуждать с Россией контроль над бывшими частями Украины
Фото: flickr/whitehouse

Президент США Джо Байден не намерен обсуждать сохранение контроля вошедших в состав России территорий Украины. Об этом президент сам заявил в среду, 12 октября.

— Наша позиция, я обсуждал это с «семеркой»: ничего об Украине без Украины, — подчеркнул Байден.

По словам американского лидера, ни он, ни кто-либо другой из лидеров G7 не будет обсуждать с Москвой подобную тему, передает слова Байдена РИА Новости.

Американский президент также рассказал, что не видит смысла в своей встрече российским лидером Владимиром Путиным. Однако Байден назвал одну единственную тему, которую он был бы готов с ним обсудить.

Референдумы о вхождении регионов в состав РФ проходили в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. 28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов.

30 сентября президент России выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В конце выступления президент подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.

О том, что ожидает страну после присоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожья, — в материале «Вечерней Москвы». К примеру, новые реалии потребуют изменений в экономической сфере.

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