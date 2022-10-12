Москва выставит на торги участок под автосервис и магазин запчастей в Зеленограде

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева Карта всех событий

В октябре на городских торгах по аренде будет выставлен земельный участок в Зеленограде, где инвестору предлагается построить придорожный автосервис, а также магазин запчастей. Об этом в среду, 12 октября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— В октябре 2022 года на специализированные торги для представителей малого и среднего бизнеса будет выставлен земельный участок на проспекте Генерала Алексеева в Зеленограде площадью 0,1 гектара. Победитель аукциона сможет возвести там ремонтную мастерскую с автомойкой, а также магазин запчастей площадью до 539 квадратных метров, — рассказал глава департамента.

Он уточнил, что победитель сможет оформить договор аренды участка сроком на два года и шесть месяцев. После того как объект будет построен, инвестор получит возможность оформить участок в собственность, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в этом году у предпринимателей будет возможность приобрести на аукционе два нежилых помещения общей площадью более 500 квадратных метров в районе Покровское-Стрешнево.