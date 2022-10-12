Генпрокурор объяснил, что делать при получении ошибочной повестки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Гражданину, который получил повестку по частичной мобилизации, но не попадает под ее критерии, необходимо обратиться в военкомат с актуальными данными о себе. Об этом в среду, 12 октября, сообщил генпрокурор Игорь Краснов.

Согласно поручению президента РФ, в состав комиссия по частичной мобилизации входят территориальные и военные прокуроры.

— Подчеркиваю, ни одно обращение как к территориальному, так и к военному прокурору не остается без внимания. Очень много случаев, когда наше вмешательство позволило исправить ситуацию. Так, в Челябинске возвращен домой незаконно призванный на службу отец ребенка-инвалида, — рассказал Краснов.

Также он привел в пример мужчину из Махачкалы, которого вернули домой из-за серьезных проблем со здоровьем. Еще одного мобилизованного с сахарным диабетом отправили домой на Урале. Кроме того, в каждой прокуратуре работает горячая линия по вопросам проведения частичной мобилизации, передает РИА Новости.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».