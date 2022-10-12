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Десять ветхих строений восстановили на востоке столицы

Евгений Жуков
Город
Десять ветхих строений восстановили на востоке столицы
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

С начала текущего года Госинспекция по недвижимости выявила на территории Восточного административного округа 34 объекта, находящихся в ветхом состоянии. Десять из них были восстановлены. Об этом в среду, 12 октября, сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Госинспекция по недвижимости занимается выявлением ветхих строений во всех административных округах Москвы с 2020 года. Специалисты фиксируют объекты в неудовлетворительном техническом состоянии и передают информацию о них профильным структурам, которые в свою очередь принимают решение о сносе или восстановлении.

За десять месяцев в ВАО было выявлено 34 ветхих строения, в отношении которых требовалось принятие решений о дальнейшем использовании.

— Строения, которые находятся в аварийном состоянии и представляют собой угрозу жизни и здоровью, подлежат демонтажу. Для объектов, которые можно восстановить, разрабатывают соответствующие дорожные карты и определяют сроки реставрации. Проработка вопросов осуществляется комплексно с отраслевыми департаментами и собственниками объектов, — отметил Бобров.

До этого сообщалось, что специалисты начали демонтаж незаконно построенной гостиницы в поселении Кокошкино в Новой Москве.

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