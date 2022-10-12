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Отставной офицер ФСБ назвал способ лишить Киев поставок вооружения

Лейла Алиева
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Отставной офицер ФСБ назвал способ лишить Киев поставок вооружения
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Чтобы лишить Киев поставок вооружений с Запада, России нужно вывести из строя пункты замены колесных пар грузовых поездов на Украине. Об этом в среду, 12 октября, сообщил генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.

— На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где «переобуваются» поезда, чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передает Запад, — отметил он.

Также Михайлов добавил, что мощные удары по Украине значительно ослабили ее инфраструктуру, а некоторые предприятия могут даже закрыться навсегда, пишет РИА Новости.

После ударов со стороны России по украинской инфраструктуре киевские власти потребовали от американского лидера Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Америка вплотную приблизилась к красной линии, продолжая поставлять вооружения на Украину.

4 октября Байден во время телефонного разговора с Зеленским сообщил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи. Он оценивается в 625 миллионов долларов.

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