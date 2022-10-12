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Первые в этом сезоне заморозки зафиксировали в Москве

Лейла Алиева

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Погода в Москве
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Первые в этом сезоне заморозки зафиксировали в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве зафиксированы первые заморозки в этом сезоне. Об этом в среду, 12 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В столице к 7 часам утра воздух остыл до минус 0,1. Это первые заморозки в городе в текущем осеннем сезоне, — отметил он.

Самым холодным местом в Подмосковье была Электросталь, где температура воздуха составила минус 4,8 градуса, написал Тишковец в своем Telegram-канале.

До этого рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на этой неделе. По его словам, в столичном регионе ожидается комфортная погода с переменной облачностью и небольшими осадками. Для середины октября погодные условия в ближайшие семь дней будут довольно теплыми, однако не исключены и кратковременные дожди.

Также в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует с 21:00 11 октября до 9:00 12 октября.

12 октября в столице температура воздуха составит от 9 до 11 градусов тепла, а в Подмосковье — от 8 до 13. Будет дуть западный ветер до девяти метров в секунду. Кроме того, жителей Подмосковья местами ожидает небольшой дождь.

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