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Приметы и советы

Опубликованы фотографии некоторых участников теракта на Крымском мосту

Анастасия Колоскова
Происшествия
Опубликованы фотографии некоторых участников теракта на Крымском мосту
Фото: СК РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала снимки некоторых участников организации взрыва на Крымском мосту, а также видео, на котором досматривается перевозивший взрывчатку грузовик.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ задержали пятерых россиян, а также троих граждан Украины и Армении по подозрению в подготовке теракта на Крымском мосту. В ведомстве уточнили, что передвижение груза, который взорвали на мосту, контролировал сотрудник ГУР украинского минобороны.

До этого сообщалось, что ФСБ РФ установила организатора теракта на Крымском мосту, им стал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Кроме того, ФСБ опубликовала содержимое грузовика, который взорвался на Крымском мосту.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате случившегося произошло частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста.

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