Эксперт назвал главный инструмент для сохранения активов

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В текущей ситуации на рынке облигации являются основным инструментом сохранения активов. Они предоставляют инвесторам дополнительный доход в виде купонов. Об этом рассказал гендиректор инвестиционной компании Егор Диашов.

Он отметил, что текущая ситуация на рынке непростая. Произошло большое количество событий, которые привели к снижению биржевых индексов.

Диашов напомнил, что ранее российские акции показали резкое снижение. Индекс Мосбиржи упал почти на 10 процентов, долларовый индекс РТС снизился на 11 процентов.

Эксперт пояснил, что большая часть активов подверглась распродажам. Инвесторы ищут тихой гавани.

Диашов подчеркнул, что лучше вкладывать деньги в облигации, так как этот инструмент показал наименьшее падение на фондовом рынке в текущей ситуации, передает РИАМО.

Ранее замглавы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев посоветовал не хранить сбережения в криптовалюте. По его словам, криптовалюту стоит рассматривать лишь как элемент расчетов, передает ФАН.

До этого «Вечерняя Москва» узнала у профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, как правильно копить средства и в какой валюте лучше сохранять свои сбережения.