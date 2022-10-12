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Московский Комитет ветеринарии получил медаль выставки «Золотая осень — 2022»

Елена Самойлова
Город
Московский Комитет ветеринарии получил медаль выставки «Золотая осень — 2022»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Столичный Комитет ветеринарии получил золотую медаль «За создание клиентоориентированной инфраструктуры ветеринарного обслуживания на территории города Москвы» в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень — 2022». Об этом сообщили в среду, 12 октября, в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В Москве работает 26 государственных ветеринарных клиник. Городские ветлечебницы оснащены современным диагностическим оборудованием и всем необходимым для проведения сложных хирургических манипуляций. Это гарантирует, что каждый житель города, у которого есть питомец, может рассчитывать на получение достойного ветеринарного обслуживания, — говорится в сообщении.

Как отметил председатель комитета Алексей Сауткин, в первую очередь работа идет с хозяевами домашних любимцев. Он подчеркнул, что каждый хозяин питомца может обратиться в любую из перечисленных клиник, где ему точно помогут с лечением, содержанием и уходом за четвероногим другом.

Записаться на прием можно через портал mos.ru, а также с помощью мобильных приложений «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что горячая линия московского контакт-центра для домашних животных работает круглосуточно и бесплатно.

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