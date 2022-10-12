В МИД Эстонии призвали Запад игнорировать российские красные линии

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Глава эстонского министерства иностранных дел Урмас Рейнсалу призвал западных союзников Украины не бояться предупреждений со стороны России о красных линиях. Об этом дипломат заявил в интервью американскому телеканалу CNN

— Нам не следует бояться. Что еще может произойти? — заявил он.

Рейнсалу призвал Европу к действиям «ради человечества, ради нашей собственной безопасности».

Министр добавил, что западные страны должны до зимы увеличить помощь Украине и передать ей средства ПВО, передает РИА Новости.

Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Америка вплотную приблизились к красной линии, продолжая поставлять вооружения на Украину. От имени РФ дипломат призвал США и их союзников не пересекать красных линий. Он потребовал перестать накачивать смертоносными вооружениями киевский режим. Антонов заключил: «Это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта».

После ударов со стороны России по украинской инфраструктуре киевские власти потребовали от американского лидера Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров.