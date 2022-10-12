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Песков опроверг информацию о недавнем разговоре Путина с Маском

Анастасия Колоскова
Общество
Песков опроверг информацию о недавнем разговоре Путина с Маском
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Информация о том, что американский бизнесмен Илон Маск перед обнародованием своего плана урегулирования конфликта на Украине разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, последний телефонный разговор между Путиным и Маском состоялся около полутора лет назад. При этом, на какую тему они разговаривали, Песков не уточнил, передает РИА Новости.

До этого эту информацию опроверг в социальной сети сам американский предприниматель Илон Маск. По его словам, его последний разговор с Путиным произошел около 18 месяцев назад. Тогда они беседовали на тему космоса, отметил Маск.

Издание Vice ранее сообщило, что предприниматель мог беседовать с Путиным на тему Украины перед тем, как опубликовать в Twitter свои посты.

В этих публикациях основатель SpaceX назвал варианты разрешения конфликта на Украине. По мнению предпринимателя, необходимо еще раз провести референдумы в Донбассе под наблюдением специалистов из ООН, сохранить Крым «формальной частью России» и закрепить за Украиной нейтральный статус.

Дмитрий Песков Илон Маск Владимир Путин
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