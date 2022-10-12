Москвичей предупредили о дождливой погоде в воскресенье

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В выходные в Москве ожидается до плюс девяти градусов по Цельсию, в субботу — без осадков, а в воскресенье возможен дождь. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 12 октября.

По ее словам, в выходные дни показатели атмосферного давления будут немного выше нормы. К тому же столичный регион окажется в облачной части антициклона.

Так, днем в субботу будет около девяти градусов тепла, облачно и без осадков. Ночью в Москве столбики термометров покажут от трех до пяти градусов тепла, по области — от двух до пяти градусов. Также сохранится умеренный ветер, добавила Позднякова.

А ночью в воскресенье, по словам синоптика, возможен небольшой дождь. Однако отрицательной температуры не ожидается, сохранится порядка плюс три — плюс четыре градуса по Цельсию. Дневная температура за счет более плотной облачности и дождя будет чуть пониже, чем накануне, цитирует эксперта РИА Новости.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что первый снег в Московской области возможен в самом начале ноября.