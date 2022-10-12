ВС РФ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области

Фото: Минобороны РФ

По энергетической инфраструктуре Днепропетровской области нанесли удар. Об этом сообщил глава военной администрации региона Валентин Резниченко в среду, 12 октября.

По его словам, удар был совершен утром и пришелся по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. В настоящее время там сильный пожар и разрушения, отметил Резниченко.

Кроме того, в результате российских ударов в двух районах Сумской области произошло аварийное отключение электроэнергии, рассказал глава администрации региона Дмитрий Живицкий. Он добавил, что в скором времени будут опубликованы графики веерных отключений, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что из-за ударов по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. В настоящее время на месте инцидента работают соответствующие службы. Также энергетики проведут оценку ущерба и восстановят поврежденное оборудование, когда это будет безопасно.

Кроме того, мощные взрывы 11 октября прогремели в украинских городах Ровно и Кривой Рог. Также сообщалось о взрывах в Одесской и Винницкой областях Украины, а также в Николаевской и Запорожской областях.