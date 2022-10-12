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Аналитик Танкаев назвал причину утечки на нефтепроводе «Дружба»

Ирина Игнатенко
В мире
Аналитик Танкаев назвал причину утечки на нефтепроводе «Дружба»
Фото: depositphotos

В Польше сообщили о разгерметизации нефтепровода «Дружба». Генеральный директор организации АО «Инфотэк-Терминал» Рустам Танкаев рассказал о причинах утечки.

По словам эксперта, утечка произошла из-за халатности служб, которые отвечают за эксплуатацию нефтепровода.

— Это рядовая авария. Она связана с тем, что недостаточно контролируется техническое состояние труб. Это не теракт, это обычная халатность эксплуатирующих нефтепровод служб, — отметил он в комментарии «Радио 1».

В настоящее время специалисты занимаются устранением последствий аварии. По словам эксперта, на это потребуется несколько часов.

Танкаев добавил, что авария может привести к ряду негативных последствий, в том числе к недопоставке сырья на рынок Германии.

Ранее польский оператор нефтепровода компания PERN сообщил о серьезной утечке на нефтепроводе «Дружба». Произошла она на участке, который ведет из Польши в Германию, передает Царьград.

Больше всего от утечки нефти на польском участке крупнейшего экспортного нефтепровода «Дружба» пострадает Германия. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Андрей Кортунов.

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