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Покушение совершено на замглавы администрации Белозерки Херсонской области

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Покушение совершено на замглавы администрации Белозерки Херсонской области
Фото: gur.gov.ua

На заместителя главы администрации поселка Белозерка Херсонской области Андрея Кошелева совершили покушение. Об этом сообщили местные власти в среду, 12 октября.

— Мы подтверждаем информацию о покушении. Был совершен теракт путем подрыва, — говорится в сообщении.

Медицинские работники уже оказывают Кошелеву помощь. Его состояние оценивается как стабильное, угроз для жизни нет, передает РИА Новости.

До этого ФСБ заявила, что сотрудники ведомства предотвратили серию диверсионно-террористических актов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма.

По данным ФСБ, теракты были подготовлены СБУ. В ходе проведенных работ специалисты установили и задержали исполнителей диверсий, а также изъяли средства для выполнения преступлений и определили каналы связи.

Кроме того, силовики захватили в ЛНР белорусских диверсантов, которые планировали совершить теракт. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев рассказал, что на данном этапе наемники обезврежены и дают признательные показания.

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