Мобилизованный житель Солнечногорска рассказал о выборе экипировки

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Житель Солнечногорска после получения повестки рассказал, что уделил особое внимание подготовке экипировки.

— Экипировку сам собирал, опыт уже есть, поэтому подобрали все, освежили. Разгрузки, рюкзак большой, — сказал собеседник «360».

Мужчина отметил, что у него уже был опыт службы, поэтому он знает, что пригодится в непростых условиях. Он также пояснил, что ранее проходил службу по контракту в разведроте.

Он отметил, что взял с собой новые защитные щитки, разгрузки и перчатки. Также мужчина добавил, что решил самостоятельно позаботиться об экипировке, чтобы подобрать все под себя, хотя государство и предоставляет все необходимые вещи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал поддержку семьям мобилизованных и добровольцев. Он провел встречу с ними в учебном центре в Серпухове, где состоялась передача нового обмундирования.

Он пожелал всем, кто был призван или вызвался добровольцем, смело, профессионально и отважно выполнить долг. Воробьев отметил, что власти региона получили все необходимые контакты и адреса семей для оказания помощи.