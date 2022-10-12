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Путин объявил об отказе поставлять энергоресурсы странам с потолком цен

Елена Самойлова
Экономика
Путин объявил об отказе поставлять энергоресурсы странам с потолком цен
Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия не будет поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 12 октября.

— Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие, — сказал глава государства в ходе выступления на Международном форуме «Российская энергетическая неделя».

В связи с этим Москва не будет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них, приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.

До этого глава государства отметил, что решение России о снижении добычи нефти направлено на стабилизацию рынка. Россия и ОАЭ, подчеркнул он, вовсе не собираются создавать кому-то проблемы, а действия обеих стран не направлены против кого бы то ни было.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему члены ОПЕК+ могли принять решение по сокращению добычи нефти и как это отразится на стоимости сырья.

По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, для стран организации на текущий момент важнее всего заранее купировать возможный кризис, связанный с падением спроса на нефть.

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