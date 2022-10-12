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Собянин назначил Шевяхову главой управы Северного Измайлова

Евгений Жуков
Город
Собянин назначил Шевяхову главой управы Северного Измайлова
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Екатерину Шевяхову главой управы района Северное Измайлово. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в среду, 12 октября.

— Назначить Екатерину Васильевну Шевяхову на должность главы управы района Северное Измайлово города Москвы, — говорится в документе.

Уточняется, что договор с Шевяховой заключен на срок полномочий главы города, но не превышающий предельного срока замещения указанной должности, установленного нормативными правовыми актами столицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

7 октября Собянин освободил Александра Гребенкина от должности заместителя префекта Северного административного округа. Подчеркивается, что Гребенкин оставил должность по собственному желанию.

3 октября сообщалось, что указом мэра Александр Валитов был освобожден от должности главы управы Молжаниновского района. Как уточняется, чиновник уволен по собственной инициативе.

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