Минобороны: Россия ударила по пунктам управления ВСУ на Украине и в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Армия России нанесла удары по пунктам управления ВСУ на Украине и в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в среду, 12 октября.

— Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Великая Костромка Днепропетровской области, Константиновка ДНР и Лежино Запорожской области, — говорится в сообщении.

Силами военных поражены 41 артиллерийское подразделение ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 156 районах. Кроме того, были нанесены удары по штабу националистического формирования «Правый сектор»*.

Помимо этого, удары нанесли по узлу связи нацбатальона «Азов»** и пунктам временного расположения войск иностранных наемников неподалеку от города Запорожье, передает Telegram-канал ведомства.

Также стало известно, что около 30 диверсантов, которые пытались проникнуть на Запорожскую АЭС со стороны Днепра, были ликвидированы. По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, украинские войска продолжают попытки проникновения на территорию АЭС, но получают отпор от Вооруженных сил России.

* «Правый сектор» — террористическая организация, запрещена в России.

** «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.