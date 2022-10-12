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Мужчины, до смерти избившие сотрудника метро, предстанут перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчины, до смерти избившие сотрудника метро, предстанут перед судом
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Россия, Москва, метро Сходненская Карта всех событий

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которых подозревают в избиении до смерти сотрудника метро на северо-западе столицы в 2012 году. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 12 октября.

По ее словам, более десяти лет назад, 18 января 2012 года, двое пьяных уроженцев Вологодской области поссорились с сотрудником метро у входа на станцию «Сходненская» из-за того, что тот сделал мужчинам замечание. После этого подозреваемые вышли из подземного перехода на улицу и избили обидчика, а затем скрылись.

Потерпевшего доставили в тяжелом состоянии в больницу, где он скончался от полученных травм. Тогда правоохранительные органы не смогли оперативно задержать злоумышленников, и дело долго оставалось нераскрытым.

Спустя несколько лет благодаря проведенной портретоведческой судебной экспертизе удалось установить личности подозреваемых. Вскоре после этого они были задержаны и заключены под стражу.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Во время допросов один из мужчин полностью признал свою вину и изобличил второго. В ближайшее время оба злоумышленника предстанут перед судом.

Другое преступление прошлых лет раскрыли в Москве. Спустя 20 лет после совершения преступления убийца предстанет перед судом.

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