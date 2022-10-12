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Приметы и советы

WT: США не справляются с отслеживанием гиперзвукового оружия России

Евгений Жуков
В мире
WT: США не справляются с отслеживанием гиперзвукового оружия России
Фото: Минобороны РФ

Американские радары не могут эффективно отслеживать российские и китайские гиперзвуковые ракеты, что делает невозможным их перехват с помощью противоракетных систем. Об этом в среду, 12 октября, сообщило издание Washington Times.

— Существующие наземные и космические системы не справляются с обнаружением и отслеживанием российских гиперзвуковых ракет вплоть до поздних стадий полета, даже притом что Пентагон разрабатывает новые системы ПРО по ускоренной программе, — говорится в публикации.

В материале уточняется, что непредсказуемая траектория гиперзвуковых ракет является большой проблемой для США. Отмечается, что гиперзвуковые ракеты летят со скоростью более 1,6 километра в секунду.

Кроме того, в докладе исследовательской службы Конгресса сообщается, что для решения этой задачи Пентагон разрабатывает новую сеть из 550 спутников.

До этого капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые США пообещали Украине, — более серьезные установки, чем те, что у нее уже имеются.

По словам собеседника «ВМ», такие системы могут быть опасны для стратегической авиации ВС России. По мнению эксперта, ЗРК NASAMS могут стрелять на довольно большие высоты и расстояния.

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