Ушаков ответил на сообщения о возможных переговорах России с Западом в Турции

Фото: Администрация президента РФ

Обсуждение ряда инициатив Турции касательно переговоров России и Запада идет в настоящее время. Об этом сообщил помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков в среду, 12 октября.

— Турки предлагали посредничество. Все исходят из того, что если будут переговоры, то они состоятся на их территории, в Стамбуле или Анкаре, — сказал чиновник.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в перспективе, вероятно, официально изложит те соображения, которые «множатся в СМИ», уточнил он. Помощник президента отметил, что пока эти данные «не более чем в прессе», однако, уверен Ушаков, «Эрдоган здесь своей возможности не упустит», передает РБК.

26 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также он выразил благодарность обоим президентам за содействие при обмене военнопленными между Москвой и Киевом.

До этого официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сделал заявление, что разрешение текущего конфликта на Украине требует диалога между Москвой и Киевом.