Макрон призвал Украину сесть за стол переговоров с Россией

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Французский президент Эммануэль Макрон в среду, 12 октября, заявил, что в определенный момент Украине необходимо будет начать переговорный процесс с Россией. В интервью местной прессе он также заметил, что возвращение за стол переговоров отвечает интересам обоих государств.

Глава Пятой республики выразил желание, чтобы это возвращение произошло как можно скорее, пишет РИА Новости. При этом Макрон не смог назвать конкретных дат или диапазона времени, когда бы это могло произойти.

— Украина будет просто обязана это сделать, - подчеркнул французский лидер, высказываясь относительно нежелания Киева начинать переговоры с Москвой.

Накануне официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не станут вести переговоры с Россией от лица Украины об урегулировании конфликта между государствами, этим должны заниматься непосредственно представители стран.

По словам дипломата, Вашингтон «дал четко понять», что американское правительство не будет брать на себя роль того, кто будет вести переговоры от лица любой другой страны, включая Украину.