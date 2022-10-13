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Российский посол в Вашингтоне посетил россиянина Бута в американской тюрьме

Егор Провоторов
В мире
Российский посол в Вашингтоне посетил россиянина Бута в американской тюрьме
Фото: Пресс-служба Госдумы

Посол России в США Анатолий Антонов в среду, 12 октября, рассказал журналистам, что недавно посетил в американской тюрьме россиянина Виктора Бута и общался с ним на протяжении полутора часов.

Говоря о целях такого визита, дипломат заявил, что главной из них было показать поддержку Россией соотечественника, пишет РИА Новости. Он добавил, что в течение беседы американские офицеры их не беспокоили, «были созданы все необходимые условия» для диалога.

Как отметил Антонов, Виктор Бут сейчас находится в хорошем душевном и физическом состоянии, ни на что не жалуется, кроме как на отсутствие «нормального общения». Дипломат заявил, что соотечественник уже стал забывать русские слова.

В начале октября официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты ждут от России серьезного рассмотрения предложения по обмену осужденными или альтернативного предложения.

Москва и Вашингтон продолжают диалог по теме обмена заключенными, однако работа ведется не внешнеполитическими ведомствами, а спецслужбами.

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