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В Белом доме рассказали о рисках для США быть втянутыми в конфликт на Украине

Егор Провоторов
В мире
В Белом доме рассказали о рисках для США быть втянутыми в конфликт на Украине
Фото: shutterstock

Риски втягивания Соединенных Штатов и Североатлантического альянса (НАТО) в конфликт на Украине в настоящий момент достаточно высоки, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

— Риски сейчас высоки... В этом нет сомнений, — сказал американский чиновник в интервью местной телекомпании CNN. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не станут вести переговоры с Россией от лица Украины об урегулировании конфликта между государствами, этим должны заниматься непосредственно представители стран.

По словам дипломата, Вашингтон «дал четко понять», что американское правительство не будет брать на себя роль того, кто будет вести переговоры от лица любой другой страны, включая Украину.

Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель до этого предложил провести переговоры между Россией и четырьмя странами Запада в Стамбуле. По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе и достичь решения ряда международных проблем.

Украина риск администрация Белого дома США
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