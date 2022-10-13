Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

NI: захватнические намерения Украины могут превратить Нью-Йорк в пыль

Егор Провоторов
В мире
NI: захватнические намерения Украины могут превратить Нью-Йорк в пыль
Фото: Pixabay

Нью-Йорк рискует «превратиться в пыль» в случае, если Киев попытается вернуть Крым силой, заявила в среду, 12 октября, обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра.

По ее словам, сейчас боевые цели Украины стали меняться «с оборонительных на захватнические», что угрожает миру началом ядерной войны, пишет РИА Новости.

— Илон Маск, как и любой здравомыслящий человек с головой на плечах, обеспокоен этим. Никто не хочет, чтобы Нью-Йорк превратился в пыль в попытке отвоевать Крым, — подчеркнула она.

Обозреватель уверена, что причиной плана Маска по урегулированию конфликта на Украине стало то, что он осознал опасность дальнейшей эскалации в регионе.

Майтра считает, что фундаментальный интерес предпринимателя состоит в выживании земли, на которой он живет, в его случае — Соединенных Штатов.

Накануне Маск опроверг информацию некоторых новостных ресурсов о том, что он общался с президентом России Владимиром Путиным перед публикацией своих недавних постов в Twitter на тему Украины.

Украина Крым США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте