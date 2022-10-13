NI: захватнические намерения Украины могут превратить Нью-Йорк в пыль

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Нью-Йорк рискует «превратиться в пыль» в случае, если Киев попытается вернуть Крым силой, заявила в среду, 12 октября, обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра.

По ее словам, сейчас боевые цели Украины стали меняться «с оборонительных на захватнические», что угрожает миру началом ядерной войны, пишет РИА Новости.

— Илон Маск, как и любой здравомыслящий человек с головой на плечах, обеспокоен этим. Никто не хочет, чтобы Нью-Йорк превратился в пыль в попытке отвоевать Крым, — подчеркнула она.

Обозреватель уверена, что причиной плана Маска по урегулированию конфликта на Украине стало то, что он осознал опасность дальнейшей эскалации в регионе.

Майтра считает, что фундаментальный интерес предпринимателя состоит в выживании земли, на которой он живет, в его случае — Соединенных Штатов.

Накануне Маск опроверг информацию некоторых новостных ресурсов о том, что он общался с президентом России Владимиром Путиным перед публикацией своих недавних постов в Twitter на тему Украины.