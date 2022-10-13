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Приметы и советы

Украинский истребитель разбился в небе под Винницей

Полина Долганова
В мире
Украинский истребитель разбился в небе под Винницей
Небо / Фото: Анна Быкова

Украинский истребитель потерпел крушение под Винницей вечером 12 октября. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в командовании ВВС Украины.

Инцидент произошел около 21:00.

— Вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил. Летчик успешно катапультировался, — сообщили в командовании.

Уточняется, что крушение произошло из-за того, что пилот потерял управление по неустановленным техническим причинам, передает РИА Новости.

9 октября российский самолет Су-24 потерпел крушение в Ростовской области во время учебно-тренировочного полета.

Недавно небольшой самолет Cessna, который направлялся из Испании в Кельн, упал в Балтийское море около Вентспилса. На борту было четыре человека. Перед крушением контакт с бортом оборвался, в воздух были подняты немецкие истребители Tornado. На место предполагаемого падения отправились спасатели.

До этого сообщалось, что в США потерпел крушение частный самолет Cessna 182 Skylane. Он начал падение на оживленную улицу и чуть не задел проезжавший мимо автомобиль.

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