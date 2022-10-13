Штаб ДНР сообщил об освобождении Опытного и Иванграда на артемовском направлении

Фото: Минобороны РФ

Группировка войск Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации освободила населенные пункты Опытное и Иванград на артемовском направлении. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

— По состоянию на 13 октября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила Опытное и Иванград, — отмечается в сообщении.

Данные территории расположены от Артемовска примерно за шесть километров.

До этого сообщалось, что союзные силы в результате наступления полностью освободили населенный пункт Зайцево в ДНР. Уточняется, что Зайцево также располагается на Артемовском направлении. Союзным силам также удалось уничтожить свыше 120 солдат ВСУ, которые были в составе 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад.

7 октября временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что ситуация в районе Красного Лимана все еще затруднительная, однако линия фронта стабилизируется. По его словам, она выстраивается около Кременной.