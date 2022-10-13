Эрдоган назвал целью Турции достичь скорейшего перемирия на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Цель Турции — достичь скорейшего перемирия между Россией и Украиной. Об этом в четверг, 13 октября, заявил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

— Наша цель — сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие, — подчеркнул он.

Также Эрдоган напомнил о достигнутой договоренности по вывозу зерна из украинских портов и обмену военнопленными между Россией и Украиной, передает РИА Новости.

26 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также он выразил благодарность обоим президентам за содействие при обмене военнопленными между Москвой и Киевом.

Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель также предложил провести переговоры между Россией и четырьмя странами Запада в Стамбуле.

До этого официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сделал заявление, что разрешение текущего конфликта на Украине требует диалога между Москвой и Киевом.