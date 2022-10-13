Названы основные угрозы для психического здоровья жителей мегаполиса

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Условия жизни в крупных мегаполисах могут способствовать развитию различных ментальных расстройств. Например, у горожан нередко встречается боязнь общественного транспорта. Об этом рассказал врач-психиатр Антон Елисеенко.

Эксперт подчеркнул, что в мегаполисе на людей ложится огромная информационная и социальная нагрузка. Горожане в течение дня контактируют с большим числом людей, что требует разных эмоциональных реакций.

— Все это является фактором риска для развития психических расстройств. Крайне высокий ритм жизни многих буквально загоняет, истощая ментально, — пояснил Елисеенко в комментарии РИАМО.

Эксперт добавил, что часто горожане сталкиваются с проблемой эмоционального выгорания из-за высоких нагрузок на работе. Он посоветовал не забывать выделять время на отдых и смену обстановки.

До этого академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что депрессивные расстройства актуальны не только для России, но и для всего мира. Среди лидеров по количеству людей, имеющих проблемы с психикой, находятся Швейцария, США, Бразилия и Россия, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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