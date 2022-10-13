Группа террористов-диверсантов из «Азова» заброшена в Мариуполь

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На территорию Мариуполя заброшена диверсионная группа, состоящая из террористов «Азова»*. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в пресс-службе Министерства госбезопасности донецкой народной республики (ДНР).

— Так, на территории Мариуполя уже был заготовленный для них схрон с оружием. Сотрудниками МГБ проводятся оперативно-розыскные мероприятия, — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинские диверсанты готовили в ДНР целую серию терактов против органов власти и населения республики, говорится в Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

До этого сообщалось, что союзные силы в результате наступления полностью освободили населенный пункт Зайцево в ДНР. Уточняется, что Зайцево также располагается на Артемовском направлении. Союзным силам также удалось уничтожить свыше 120 солдат ВСУ, которые были в составе 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад.

Также стало известно, что около 30 диверсантов, которые пытались проникнуть на Запорожскую АЭС со стороны Днепра, были ликвидированы. По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, украинские войска продолжают попытки проникновения на территорию АЭС, но получают отпор от Вооруженных сил России.

*Организация признана террористической и запрещена в России.